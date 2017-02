Montoya: "Europese F1-coureurs zijn mentale watjes"

Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft in een interview hard uitgehaald naar de Europese Formule 1-rijders. Hij noemt ze 'mentale watjes, omdat je makkelijk in hun hoofden kunt kruipen'. Gelukkig zijn er ook enkele uitzonderingen.

Lewis Hamilton behoort in ieder geval niet tot de laatste categorie, want volgens Montoya is alles prima als hij alles wint, maar zodra het mis gaat zakt hij door de ondergrens heen. Daarom gaan er, zo meent de Colombiaan, andere coureurs van hem winnen als de verschillen tussen de auto's kleiner worden.

Wie wel door de keuring van Montoya kwam is zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, terwijl je bij zijn broer Ralf zelfs op diens beste dag hem kon kloppen. Van de huidige coureurs doen Sebastian Vettel en Fernando Alonso het goed. Zij zijn in de ogen van de Colombiaan goed, omdat ze ook in mindere auto's presteren.

Ook Max Verstappen krijgt een pluim. "Hij is erg goed. Hij zit in de hoofden van tegenstanders te komen door zijn inhaalacties en agressie. Of hij fouten maakt door soms te agressief te zijn? Ja, maar dan kan hij er achteraf om lachen, omdat hij ervan geleerd heeft. De concurrenten houden rekening met hem. Hij vestigt de aandacht op zich en dat is niet verkeerd. De Formule 1 heeft dat nodig."

Het hele interview met Montoya is hier te bekijken.