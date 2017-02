Dubbele beenbreuk skiester Puchner na val in WK-training heywoodu 08-02-2017 21:12 print

Voor alpineskiester Mirjam Puchner is het wereldkampioenschap al voorbij voor het goed en wel begonnen is. De 24-jarige Oostenrijkse kwam woensdag in de afdalingstraining in het Zwitserse St. Moritz hard ten val.

Puchner werd op de piste veertig minuten behandeld, waarna ze uiteindelijk met een helikopter naar het ziekenhuis van St. Moritz vervoerd werd. Daar bleek ze een dubbele beenbreuk en een hersenschudding opgelopen te hebben.

De afdalingsspecialiste werd gezien als een mogelijke outsider op de afdaling van zondag. In de World Cup haalde ze in haar loopbaan pas één keer het podium, maar dat was wel juist op de Engiadina-piste waar zondag ook geskied wordt. Vorig jaar won Puchner er de World Cup-finale.