Heikkinen opnieuw teamgenoot van Ekström TargaFlorio 08-02-2017 19:43 print

Ook in 2017 is Toomas Heikkinen de teamgenoot van Mattias Ekström in het WK rallycross. De 25-jarige Fin reed afgelopen seizoen ook al voor voor het EKS team van Ekström.

Heikkinen en Ekström in actie tijdens halve finale in Argentinië (Bron: Youtube)

Het wapen waarmee beide coureurs de strijd aangaan is opnieuw de Audi S1 Quattro. In tegenstelling tot vorig seizoen krijgt het Zweedse team dit jaar fabrieksondersteuning van Audi Sport.