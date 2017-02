Canadese veteranen stunten op super-G tijdens WK heywoodu 08-02-2017 13:21 print

Het wereldkampioenschap alpineskiën heeft ook op de tweede wedstrijddag een flinke sensatie opgeleverd. Woensdag was het de beurt aan de mannen om zich op de super-G naar beneden te storten en dat werd bijzonder spannend.

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr opende de wedstrijd, doorgaans een groot nadeel op de super-G. Men mag het parcours vooraf immers alleen verkennen, maar niet op snelheid naar beneden skiën. Toch deed hij het bijzonder goed en de ene na de andere favoriet haalde het niet. Daaronder ook de Zwitser Beat Feuz, die niet op snelheid kwam en uiteindelijk de top-10 niet eens haalde. De Duitser Andreas Sander kwam met 0,09 seconden als eerste echt in de buurt van Kriechmayr, Alexis Pinturault kwam zelfs maar 0,02 seconden tekort.

Vervolgens mocht de Noor Kjetil Jansrud naar beneden en de olympisch kampioen stelde niet teleur. Precies op tijd lijkt hij zijn topvorm van het begin van het seizoen weer gevonden te hebben en hij dook dik vier tienden onder de tijd van Kriechmayr. Zijn jonge landgenoot Aleksander Aamodt Kilde was op weg Jansrud te verslaan, maar onderin maakte hij een foutje en op 0,09 seconden eindigde hij op plek twee.

Op dat moment was het de beurt aan Erik Guay. De 35-jarige Canadese veteraan ging als een dolle naar beneden en was niet te stoppen. Hij bleef zijn voorsprong uitbouwen en kwam maar liefst 0,45 seconden sneller dan Jansrud over de streep. Nadat ook Carlo Janka tegenviel namens de Zwitsers kon Guay het feestje zo langzamerhand beginnen. Toch moest hij de billen nog eens goed bijeen knijpen, want met startnummer 26 ging uitgerekend zijn landgenoot Manuel Osborne-Paradis ineens bloedsnel naar beneden. Hij moest onderin weliswaar wat toegeven, maar eindigde op 0,51 seconden van Guay als derde en stootte Kilde zo van het podium.

Osborne-Paradis is al vele jaren van de partij, maar kwam op een groot kampioenschap nooit verder dan één negende plek in 2007. Een beter moment voor zijn eerste echte topmedaille ooit valt ook nauwelijks te bedenken: de sympathieke Canadees viert uitgerekend woensdag zijn 33e verjaardag. Voor Guay, wereldkampioen afdaling van 2011, is het zijn eerste zege op het hoogste niveau in drie jaar. Op de super-G was hij zelfs al zes jaar niet meer de beste.

