Zuid-Nederland stinkt

Er hangt een vreemde geur in Zuid-Nederland. De hulp en milieudiensten hebben vele meldingen gekregen over de onverklaarbare stank. Waar het vandaan komt, is niet duidelijk. Wel is dus duidelijk dat dit zaakje stinkt.

De een vind de geur het best matchen met aangebrande knakworstjes, weer een ander met kattenvoer. Maar lekker? Nee, niet bepaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de geur afkomstig uit Duitsland. "We hebben metingen verricht en onderzoek gedaan, maar de oorzaak is nog niet gevonden", zegt de woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Brabant.

Bij DCMR Milieudienst Rijnmond zijn inmiddels meer dan 400 klachten binnen gekomen over een chemische lucht, schrijft het AD. Omdat de milieudienst platgebeld wordt, is het advies het contactformulier te gebruiken. Ook op social media is de stank niet onopgemerkt gebleven.

Het stinkt in Brabant! In Den Bosch ruik je het overal #ob #stank pic.twitter.com/PxFcm4guQe — Birgit Verhoeven (@BirgitVerhoeven) 7 februari 2017

Ah dat ruik ik. Schijnt in Emmerich nog erger te stinken volgens mijn vriend. #rubber #stank https://t.co/FBiVYKYDtV — Ivey Passion (@IveyPassion) 7 februari 2017

#stank Geconcentreerde knakworstenlucht in #Heesch vannacht. — Heidi van der Vloet (@HeidivdVloet) 7 februari 2017