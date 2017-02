Céline Dion getuige van huwelijksaanzoek

Céline Dion zingt vaak over de liefde, maar het gebeurt haar niet vaak dat het recht voor haar ogen zich voordoet. De 48-jarige zangeres was dinsdag in Las Vegas voor een meet-and-greet met fans en was plots getuige van een huwelijksaanzoek.

Nick Janevski besloot van de meet-up met Dion, die hij samen met zijn vriendin en fan Austin McMillian bezocht, gebruik te maken door McMillian ten huwelijk te vragen. Recht voor de neus van de zangeres, die verrast reageerde met de vraag: "Ga je ja zeggen?". Het antwoord van McMillian was bevestigend.

Dion was zichtbaar blij voor de twee kersverse verloofden. "Ze was ongelofelijk lief en wenste ons een lang en gelukkig huwelijk, zoals ze dat zelf ook had met haar man", vertelt McMillian die eraan toevoegde dat de zangeres zichzelf ook meteen uitnodigde voor de trouwerij.

Céline Dion verloor in januari 2016 haar echtgenoot René Angélil, die op 73-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van keelkanker. De twee waren sinds 1994 met elkaar getrouwd en kregen drie kinderen samen.

Near, far, wherever you are—we believe you need to see these pictures of Celine Dion witnessing a surprise proposal: https://t.co/zUd99sodDd pic.twitter.com/tfR3JluIXW — E! News (@enews) 8 februari 2017



