Het hof in Arnhem bepaalt woensdag welke straf Gerard T., de Utrechtse serieverkrachter, moet krijgen. Tegen T. is de maximaal mogelijke straf geëist voor vier gewelddadige verkrachtingen, namelijk zestien jaar cel. Dat is dezelfde straf als de rechtbank in Utrecht hem in eerste aanleg oplegde.

Volgens de advocaat-generaal is T. een man die alleen aan zichzelf en zijn eigen lusten denkt. Hij is "vernederend, respectloos en dreigend" omgegaan met zijn slachtoffers. De man trok de vrouwen op een donkere plek in de buurt van De Uithof in Utrecht van de fiets, bedreigde ze met een mes en nam ze mee in de bosjes. Daar verkrachtte hij hen. De politie zocht sinds 1995 intensief naar de verdachte, maar hij liep pas tegen de lamp toen hij in 2014 in een andere zaak DNA moest afstaan.

T. heeft tijdens het proces, zowel eerst aanleg als in hoger beroep, zijn kaken nagenoeg de hele tijd op elkaar gehouden. Als hij al kwam opdagen, want bijna altijd bleef hij weg.

Het OM noemde het "onverteerbaar" dat hij nooit iets heeft gezegd. Maar zijn advocaten meenden echter dat hij daar goede redenen voor heeft: "Een opgebouwd, diep wantrouwen tegen politie, justitie, rechtbank en hof. Omdat er nooit rekening is gehouden met zijn belangen."



Utrechtse serieverkrachter hoort straf (Foto: ANP)