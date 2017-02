Robbens Bayern verslaat Wolfsburg van Bazoer in DFB Pokal Redactie 08-02-2017 07:12 print

Bayern München heeft zich dinsdagavond verzekerd van de kwartfinale in de DFB Pokal. Het betekende een verlies van Riechedly Bazoer tijdens zijn debuut voor Wolfsburg. Het werd 1-0.

Binnen twintig minuten nam Der Rekordmeister een voorsprong in de eigen Allianz-Arena. Thiago Alcântara vond met zijn pass op gelukkige wijze Douglas Costa, die vervolgens Wolfsburg-doelman Koen Casteels kansloos liet met diens inzet: 1-0.

Het duel in München betekende ook het debuut voor Bazoer. De oud-Ajax middenvelder kende niet zijn gelukkigste wedstrijd in zijn loopbaan. Zijn spel was matig, en een slordig weggewerkte bal in de 25e minuut zorgde voor gevaar van Bayern. Omdat Bazoer het foutje met een blok zelf herstelde, bleef de schade beperkt.

Arjen Robben onderscheidde zich met zijn agressieve spel tegen Die Wölfe. De buitenspeler veroverde de bal van Gerhardt vlak voor rust, om vervolgens David Alaba te vinden, maar deze had geen goede voortzetting. Dankzij sluitpost Casteels bleef de schade in de tweede helft beperkt tot die ene treffer uit de eerste helft. Het bleek genoeg voor Bayern om de kwartfinale van de DFB Pokal te bereiken.