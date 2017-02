Cillessen met Barça naar finale Copa del Rey Redactie 08-02-2017 07:08 print

FC Barcelona heeft vanavond de finale bereikt van de Copa del Rey. Nadat het vorige week al uit bij Atlético Madrid had gewonnen met 2-1, werd het in het eigen Camp Nou 1-1.

In de wetenschap dat de Blaugranas een voorsprong verdedigden in eigen huis, wist Atléti dat er iets moest gebeuren in Camp Nou. Binnen zeven minuten moest Cillessen dan ook reddend optreden op een poging van Yannick Carrasco. De oud-Ajacied wist met een reflex het snoeiharde schot van de Belg te pareren.

De Madrilenen probeerden gegroepeerd met pressie Barcelona vast te zetten. Met name de afwezigheid van Sergio Busquets liet zich gelden als sleutelfiguur op het middenveld. Ivan Rakitic en André Gomes hadden moeite het tempo bij te benen, en voor omschakeling te zorgen.

Pas in de veertigste minuut creëerde de thuisploeg haar eerste mogelijkheid. Een steekbal kon Jordi Alba bijna gebruiken om te scoren, maar zag Moya redding brengen. Een doelpunt van Luis Suárez in de 43 e minuut brak alsnog de ban. Atlético Madrid bleef geloven in een resultaat. Dat fanatisme sloeg soms wat door; Carrasco werd naar aanleiding van zijn tweede geel in de 69 e minuut van het veld gestuurd. Toch weerhield het Diego Simeone zijn elftal er niet van te blijven vechten.

Gerard Piqué veroorzaakte tien minuten voor het einde een strafschop. Kevin Gameiro mocht vervolgens de buitenkans proberen te verzilveren, maar schoot zijn inzet naast het doel van de Catalanen.

Gameiro vond een paar minuten later wél het net toen Antoine Griezmann de bal op hem teruglegde: 1-1. Omdat doelpuntenmaker Suárez met zijn tweede gele prent ook van het veld moest, was het billen knijpen geblazen voor Barça. Met hangen en wurgen – blessuretijd was vijf minuten - werd alsnog de finale van de Copa del Rey bereikt door Barcelona.