Battlestar Gallactica-acteur Richard Hatch overleden

De Amerikaanse acteur Richard Hatch is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden. De acteur, die vooral bekend werd met zijn rol van kapitein Apollo in de science fiction-serie Battlestar Gallactica, overleed na een lang ziekbed.

Hatch begon zijn loopbaan in 1970 met een rol in de soapserie All My Children, waarin hij zo'n twee jaar te zien was als Philip Brent. De acteur had daarna diverse gastrollen in populaire series zoals Cannon, Hawaii Five-O en The Waltons. Vanaf 1976 kreeg Hatch een vaste rol in de serie The Streets of San Francisco als inspecteur Dan Robbins, de opvolger van inspecteur Steve Keller (Michael Douglas) die de serie had verlaten.

Nadat Hatch in 1978 de rol van Jan Berry had vertolkt in de tv-film Deadman's Curve kreeg hij een rol aangeboden in de science fiction-serie Battlestar Gallactica. De serie werd na slechts één seizoen al gecanceld maar zou later een stevige cultstatus krijgen. Vanaf de jaren tachtig had Hatch gastrollen in series zoals Hotel, Murder, She Wrote, The Love Boat, Fantasy Island, Dynasty, Jake and the Fatman en Baywatch. Zijn volgende echt grote rol zou pas in 2004 volgen als de acteur te zien is als het personage Tom Zarek in de remake van Battlestar Gallactica.

Op het witte doek was Hatch te zien in films als Best Friends (1975), Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen (1981), Prisoners of the Lost Universe (1983), Party Line (1988) en InAlienable (2008). Ook had hij rollen in Star Trek fanfilms zoals Star Trek: Prelude To Anaxar (2014) en Star Trek: Anaxar (2015), waarin hij te zien was als Klingon Supreme Commander Kharn.