Lúcio uit Overwatch komt healen in Heroes of the Storm

Lcio uit Overwatch komt healen in Heroes of the Storm 07-02-2017

De geliefde healer Lúcio uit Overwatch komt met zijn genezende beats naar Heroes of the Storm. De support-hero uit Blizzards succesvolle team-shooter neemt zijn kernvaardigheden mee naar de MOBA, zoals Soundwave en Amp it Up.

Lúcio maakt momenteel zijn debuut in de public test realm van Heroes of the Storm. In onderstaande beelden wordt een goed beeld gegeven van Lúcio's vaardigheden, met als meest opvallende optie de Reverse Amp als heroic ability, waarmee vijanden in de nabijheid worden vertraagd of beschadigd.