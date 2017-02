Tennisser Haase is mondiale nummer 450 de baas heywoodu 07-02-2017 20:59 print

Tennisser Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia. Hij stond daar dinsdag tegenover Dimitar Kuzmanov, voor eigen publiek aanwezig dankzij een wildcard en de nummer 450 van de wereld, een pittige opgave dus voor de Nederlander.

Toch had Haase verrassend weinig moeite met de 23-jarige Kuzmanov. De Bulgaar leverde zijn service direct in en voor de verandering deed Haase dat juist niet. Het leverde hem in krap een uur tijd nota bene een simpele overwinning op: 6-4, 6-3. In de tweede ronde staat Haase tegenover de Serviër Viktor Troicki (ATP-37) of de Turk Cem Ilkel (ATP-328), allebei hele goede jongens en dus moeilijke tegenstanders voor de Hagenaar.