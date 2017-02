Portal via Microsofts HoloLens ziet er erg vermakelijk uit Wouter (2dope) 07-02-2017 18:03 print

Portal (2) is zo'n game die bijna altijd wel terugkomt in toplijstjes. De briljante titel van Valve werd uitgebracht als een soort extra'tje in de befaamde Orange Box die in 2007 uitkwam en staat bekend om de unieke en innovatieve gameplay. Een hobbyist-developer heeft het spel nu werkend gekregen via de HoloLens, de augmented reality headset van Microsoft, en dat ziet er best wel heel tof uit.

Voor oningewijden: in Portal-games staat de portal gun (of: Aperture Science Handheld Portal Device) centraal, een wapen waarmee twee poorten geopend kunnen worden op vrijwel alle platte oppervlakten. Via deze poorten kan de speler zichzelf of objecten naar onbereikbare locaties transporteren. Dit leverde in de Portal-spellen al zeer interessante gameplay op met af en toe behoorlijk pittige puzzels. Ontwikkelaar Kenny Wang heeft nu een versie van Portal werkend gekregen voor de HoloLens, zodat hij met de poorten en bijbehorende objecten kan rondklooien in zijn eigen woonkamer. Het resultaat mag er zijn.

De 'developer edition' van Microsofts HoloLens is al een tijdje uit en is niet bedoeld voor de gewone consument. Het apparaat is ook nog altijd erg duur, met een prijskaartje beginnend bij drieduizend dollar.