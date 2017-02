Valentijn in Gears of War 4 Pheno 07-02-2017 17:57 print

De februari-update van Gears of War 4 voegt een week lang Valentijn-activiteiten toe. Maar er zijn meer updates, waaronder nieuwe Gear Packs om te verzamelen en twee nieuwe maps.

Op 10 februari begint een lange week vol Valentijn-activiteiten, met nieuwe Gear Packs om te verdienen, dagelijkse prijzen met een Valentijnthema, een ander craftable character om te verzamelen, en de terugkeer van de Torque Bow Tag, maar dan met een Cupido-stijl twist.

Er zijn ook nieuwe maps tpegevoegd in de patch. Allereerst is de map 'Impact Dark', een geremixte versie van Impact, nu beschikbaar. De nieuwe nachtelijke setting voor Impact leidt niet alleen tot een nieuwe sfeer. Het zicht wordt permanent verminderd door rook die is neergedaald over het slagveld. Elk ruilwapen is gewijzigd om de voortgang van de map te veranderen: snipers zijn nu vervangen door Boltoks, Dropshot vervangt Torque / Embar en de Overkill zit nu waar Incendiaries worden gebruikt.

De klassieke map War Machine is terug met een drastische nieuwe kijk op de setting. Afgestapt van het oude verlaten lokale treinstation is War Machine nu gevestigd in een nieuw COG Settlement. Beide maps zijn vanaf vandaag beschikbaar om te spelen in de Developer Playlist voor Season Pass bezitters. Deze maps zijn te spelen in de multiplayermodi TDM, Guardian en King of the Hill met dubbele ervaringspunten en 20 procent bonus-tegoed. Tevens zijn er vernieuwingen aan de Guardians-modus. Er is onder andere een nieuw spawn-systeem uitgebracht met de naam 'Leader Spawns'.

De makers laten ook weten wat ze in de toekomst van plan zijn met het spel. Core en Competitive lobbies zullen volgende maand beschikbaar zijn in de update van maart. Vanaf volgende maand komen er ook meer Legacy Characters terug in Gears of War 4.

De komende zomer is er nog meer, waaronder:

Nieuwe “Inconceivable” Difficulty (Campaign & Horde)

IronMan Mode (Campaign & Horde)

Level 6 skills voor alle klassen skills

Meer skills voor bestaande klassen

Nieuwe Achievements

Gears of War 4 is uit op Xbox One en pc.