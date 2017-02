Amerikaanse jeugdatleten door terreurdreiging niet naar WK heywoodu 07-02-2017 14:45 print

De Amerikaanse atleten tot 18 jaar zullen later dit jaar niet afreizen naar Kenia voor het wereldkampioenschap bij de jeugd. De Amerikaanse atletiekbond heeft aan alle jeugdcoaches in het land een brief gestuurd waarin dit te lezen valt.

Kenia is door de Amerikaanse overheid aangewezen als 'kritisch' op de lijst met gevaarlijke landen en men is bang voor terroristische aanslagen op de Amerikaanse delegatie tijdens het toernooi in Nairobi. De VS is niet het eerste land dat zich van het toernooi terug zegt te trekken. Eerder gaven ook Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en Zwitserland al aan geen team naar Kenia te zullen sturen.

Op het vorige WK bij de jeugd, in 2015 in het Colombiaanse Cali, pakte Team USA nog de eerste plek op de medaillespiegel. Het toernooi in Kenia zal het laatste jeugd-WK worden, nadat wereldwijde atletiekbaas Sebastian Coe aankondigde dat vanaf 2017 alleen nog regionale en continentale toernooien gehouden worden voor de jeugd.

