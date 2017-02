Ajax: "Voorzien geen problemen met papierwerk Neres"

Het aantrekken van David Neres bij Ajax heeft nogal wat voeten in de aarde. Met de komst van de vleugelaanvaller van São Paulo moet het nodige papierwerk geregeld worden.

"We voorzien geen problemen om het papierwerk in orde te krijgen, maar hebben de hele procedure wel te respecteren", vertelde Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis tegen De Telegraaf. "We doen er alles aan om de werkvergunning zo spoedig mogelijk te regelen, maar per geval is het verschillend.”

Neres is momenteel nog actief met Brazilië op het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder 20 en dat geeft de Amsterdammer de tijd om het papierwerk in orde te maken. Zo moet de jongeling onder andere speelrechtigd worden.

Op zijn vroegst is Neres in de derde week van februari in Nederland, maar wanneer de Braziliaan voor het eerst te bewonderen is, is nog de vraag. "Ajax geeft hem de tijd. Dat liet Marc Overmars eerder ook al weten, dus pin me er niet op vast wanneer zijn eerste training bij Ajax is, laat staan wanneer hij in een wedstrijd te bewonderen zal zijn."