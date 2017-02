Hoge Raad oordeelt over Badr Hari static 07-02-2017 05:30 print

Vechtsporter Badr Hari hoort dinsdag of de Hoge Raad zijn veroordeling wegens een aantal mishandelingen en pogingen daartoe in stand houdt.

De Amsterdamse kickbokser (32) werd in oktober 2015 in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook werd hem betaling van schadevergoedingen van ruim 45.000 euro opgedragen.

Volgens het gerechtshof in Amsterdam is bewezen dat Hari zich schuldig heeft gemaakt aan een serie mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven, waaronder die van de inmiddels om het leven gebrachte zakenman Koen Everink in de Amsterdam ArenA tijdens Sensation White 2012.

Tegen die straf ging hij in cassatie. Het vonnis wordt onherroepelijk als Hari zijn beroepszaak bij de Hoge Raad verliest. Hari moet in dat geval na aftrek van een eerder uitgezeten voorarrest nog circa een half jaar de cel in.



Hoge Raad oordeelt over vonnis Badr Hari (Foto: ANP)