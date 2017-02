Uitslagen Jupiler League - Almere na rust voorbij Emmen Ferdy (_UserName_) 07-02-2017 00:00 print

Na elke speelronde komt FOK!sport met een overzicht van de gespeelde wedstrijden en de 'westrijd van de week'. Na een korte rust is dat deze ronde Almere City FC tegen FC Emmen. Deze subtopper is 26 keer gespeeld waarin de verhoudingen dicht bij elkaar liggen: Almere City FC won elf maal, FC Emmen won negen keer. zes keer kwam er geen winnaar uit de bus.

Voor aanvang van de wedstrijd zei coach Jack de Gier van Almere City FC dat de verschillen naar de top vijf klein zijn, "De achterstand op de nummer vijf bedraagt slechts drie punten. De komende duels zijn dus heel belangrijk." FC Emmen is in 2017 nog ongeslagen, zij hopen deze reeks te kunnen voortzetten. Bij winst kan Almere City FC in de top vijf komen maar die kans is vrij klein. Het zou moeten winnen met zes goals verschil, waar de nummers negen tot en met vijf moeten verliezen. FC Emmen zou een plaatsje kunnen stijgen op de ranglijst bij winst.

Almere begon vrij sterk aan de wedstrijd, Overtoom knalde de bal tegen de vuisten van de keeper van FC Emmen, Telgenkamp. Aan corners geen gebrek, maar er werd geen resultaat uit behaald. FC Emmen voerde de druk op, waar Almere City niet echt uit kwam. Toch kwam Almere terug in de wedstrijd en gevaarlijk maar het was FC Emmen dat de openingstreffer maakte, Bos maakte een indivuele actie in het strafschopgebied en scoorde de 0-1. Almere had nog wel een flinke kans maar wist deze niet te benutten. Met een 0-1 ruststand gingen de spelers de kleedkamer in.

Na rust begon Almere met een wissel, Ten voorde kwam voor Valpoort. Ook in de tweede helft bleven de corners niet ongezien. In de 55e minuut kwam de gelijkmaker, Salasiwa nam het doel onder vuur waardoor Bakker de bal in eigen goal tikte. Nog geen twee minuten later scheelde het weinig of de voorsprong was er voor Almere City. In het laatste kwart van de wedstrijd gebeurde dit wel uit een vrije trap van Ahannach. Met een dubbele wissel probeerde FC Emmen nog het tij te keren, maar dit zou niet gebeuren. In de slotminuut scoort van der Water de 3-1. Dit zou ook de eindstand zijn van deze wedstrijd.



Emmen-speler Aslan in duel met Almere verdediger Nieuwpoort (Pro Shots/Remko Kool)

Overige uitslagen speelronde 24 NAC Breda 1 - 0 FC Dordrecht RKC Waalwijk 1 - 2 Jong FC Utrecht FC Volendam 2 - 1 FC Den Bosch Fortuna Sittard 5 - 2 Jong Ajax Helmond Sport 3 - 4 Telstar De Graafschap 3 - 0 SC Cambuur FC Oss 0 - 3 MVV Maastricht Achilles'29 4 - 3 FC Eindhoven Jong PSV 2 - 1 VVV-Venlo Almere City FC 3 - 1 FC Emmen



Jupiler League Stand ronde 24 (NOS/Teletekst)