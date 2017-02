Kubica voelt zich fit genoeg voor Formule 1 Peterselieman 06-02-2017 23:07 print

Robert Kubica voelt zich eindelijk weer fit genoeg voor de Formule 1. De Pool was een rijzende ster in de sport tot hij in 2010 bij een rallyongeval zijn rechterarm verwondde en hiervan lange tijd moest revalideren.

Kubica reed enkele jaren rond in rally's, maar sinds vorig jaar zoekt hij de circuits ook weer op. Dit jaar gaat hij racen in het World Endurance Championship voor het team ByKolles. Toch laat de Formule 1 de Pool niet los. In een interview aan Motorsport liet hij weten enkele jaren geleden een test afgewezen te hebben vanwege zijn fysiek, maar nu zou hij eindelijk klaar zijn voor een rentree op het hoogste niveau.

"Drie jaar geleden werd mij een Formule 1-test aangeboden, maar op dat moment had ik er geen vertrouwen in dat het goed zou gaan. Ik weet dat sommige kansen maar één keer voorbij komen, maar ik wilde er zeker van zijn dat ik er fysiek klaar voor zou zijn en ook mentaal. Daarom zei ik telkens tegen mijzelf: vergeet het maar. Wat ik heb heeft bijna niemand."

Toch zou Kubica nu niet meer nee zeggen mocht hij benaderd worden voor de Formule 1. "Nu zou ik geen nee meer zeggen mocht ik benaderd worden voor een Formule 1-test. Het is al even geleden dat ik gereden heb en zou me nu weer moeten bewijzen. Ik mis de sensatie van de Formule 1. Ik weet dat testen een ding is, maar een raceweekend is iets totaal anders. In mijn laatste drie seizoenen in de Formule 1 heb ik een zeer hoog niveau bereikt, daarop kom ik nu wel iets tekort."

"In 2010 heb ik bij Renault niets fout gedaan en op dat niveau te komen moet je jarenlang hard werken. In rallyrijden heb ik dit aspect gemist, omdat je tijd nodig hebt om op je best te zijn. Alles ging te snel."

De Poolse coureur hoopt via het rijden in de LMP1 voor ByKolles langzaam maar zeker zich weer op het hoogste niveau te komen. Naar eigen zeggen zit hij nu op 90 procent van zijn fysieke vermogen, maar die laatste tien procent moet naar eigen zeggen ook lukken.