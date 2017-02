Psychologen adviseren masturberen op werk

Sinds er op steeds minder plekken gerookt mag worden heeft kantoorpersoneel steeds vaker moeite om een legitiem excuus te bedenken om opgedane stress even de vrije loop te laten. Volgens een aantal psychologen in Engeland kan die zoektocht echter als voltooid worden beschouwd.

Wanneer je wel eens behoefte hebt aan een comfortabele, gezonde en bovendien bijzondere pauze, probeer dan eens te masturberen. Zo luidt het advies van Mark Sergeant, hoogleraar psychologie aan de Nottingham Trent University. Hij laat in Metro optekenen dat zogeheten masturbeerpauzes 'zeer effectief' zouden zijn op de werkvloer, omdat zij een uitstekende manier bieden voor de ontlading van stress en spanning.

Onlangs wijdde lifestyle-magazine Ravishly nog een volledig artikel aan de flinke impuls die het verschijnsel zou geven aan de output en creativiteit van een werknemer en doopte zij het vuistvogelen om tot 'de nieuwe rookpauze'.

Bovendien is het nog geen jaar geleden dat uit onderzoek van Guyfi bleek dat veertig procent van het kantoorpersoneel in New York aan knooppoetsen doet tijdens het werk. Masturberen tijdens kantooruren is duidelijk hot en oprukkende.

Dr. Cliff Arnall is het daar roerend mee eens. De psycholoog en life-coach stelt dat een gericht masturbatie-beleid zou resulteren in een 'betere focus, een afname in agressie, een toename van de productiviteit en meer gelach op de werkvloer'.

Arnall wijst echter ook op een tekortkoming van het idee. Het niet kunnen bewerkstelligen van een relatief snel orgasme zou kunnen leiden tot toegenomen frustraties en buitengewoon lange pauzes.

Tenslotte doet Arnall de bescheiden suggestie om niet fantaseren over collega's. Dat zou volgens hem ongemakkelijke situaties kunnen opleveren.

