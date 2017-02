Speciaalbier en alcoholvrij bier vormden ook vorig jaar de kurk waar de Nederlandse biermarkt op dreef. Beide categorieën waren goed voor een groei met dubbele cijfers, terwijl de pilsconsumptie stagneerde op het niveau van het jaar ervoor. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie Nederlandse Brouwers.

In Nederland werd in 2016 in totaal 11,9 miljoen hectoliter bier verkocht. Het overgrote deel daarvan, bijna 10 miljoen hectoliter, was nog altijd pils. De consumptie van speciaalbier nam met een kleine 13 procent toe tot 1,1 miljoen hectoliter. Alcoholvrij bier was met een kleine 395.000 hectoliter goed voor een groei van bijna 18 procent.

De Nederlandse bierdrinker lijkt even klaar met bier dat is aangelengd met vruchtenlimonade. De consumptie van radler en andere biermixen nam met 2,4 procent af naar een kleine 368.000 hectoliter.



Alcoholvrij en speciaal stuwen bierverkoop (Foto: ANP)