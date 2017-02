Bij een brand in een sauna in Berlijn zijn zondagavond drie mannen om het leven gekomen, meldt de brandweer van de Duitse hoofdstad. Een gewonde is in het ziekenhuis opgenomen met vermoedelijk rookvergiftiging.

Zo'n vijftien mensen werden ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Reddingsdiensten doorzochten de verschillende kleine ruimtes van de sauna, waar op het moment dat de brand uitbrak zo'n dertig mensen aanwezig waren. Meer doden of gewonden sluit de brandweer uit.

De sauna bevindt zich onderin een appartementencomplex aan de Kurfürstenstrasse in het stadsdeel Schöneberg. Het vuur heeft zich niet verspreid naar bovengelegen verdiepingen, waar ook ouderen wonen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.



Drie doden na brand in sauna Berlijn (Foto: ANP)