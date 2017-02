Nederlanders pakken wereldtitel parasnowboarden

Parasnowboarders Bibian Mentel en Chris Vos hebben zich voor de tweede keer op rij laten kronen tot wereldkampioen op de snowboardcross. In een mistig Big White in Canada pakte Lisa Bunschoten bovendien achter Mentel het zilver.

De pas 18-jarige Vos stond in de finale tegenover de Oostenrijker Reinhold Schett, die beter vertrok. In de voorlaatste bocht pakte Vos echter de leiding en die stond hij niet meer af. "Ik wist dat ik hem kon hebben, dus ik wachtte mijn moment af. Het was een goede race", verklaarde Vos tegenover NSkiV.

Paralympisch kampioene Mentel stond in de finale tegenover landgenote Bunschoten. De 21-jarige bleef goed in de buurt van haar 44-jarige ervaren opponente, maar Mentel was uiteindelijk duidelijk de sterkere. "Dat we samen in de finale stonden was wel ontzettend leuk, ze wordt echt steeds sneller", sprak Mentel over haar tegenstandster.

Voor Mentel is de zesde wereldtitel een bijzondere. Afgelopen zomer hoorde ze dat ze opnieuw longkanker had en dat de artsen niks meer konden doen. "Daarom ben ik ook heel blij dat ik hier ben en dat ik dit kan doen", vertelde ze na afloop. De vedette van het parasnowboarden hoopt volgend jaar in Pyeongchang haar paralympische titel te verdedigen.