Voorbeschouwing Super Bowl 51

Het is Super Bowl Sunday en in de Verenigde Staten staat vandaag alles in het teken van het grootste eendaagse sportevenement van het jaar. Vannacht om half één spelen de New England Patriots tegen de Atlanta Falcons in het NRG Stadium in Houston, Texas. In de Verenigde Station is Super Bowl Sunday, na Thanksgiving, de dag waarop het meeste voedsel wordt geconsumeerd. Staan je popcorn, chicken wings, spareribs, chips en je Amerikaanse biertjes ook al klaar?

De eerste Super Bowl werd gespeeld in 1967 toen de American Football League en de National Football League besloten te fuseren. Sinds de vijfde editie krijgt de winnaar de Vince Lombardi Trophy uitgereikt, die is ontworpen door Tiffany & Co. Deze trofee is vernoemd naar de legendarische coach van de Green Bay Packers, waarmee de Packers de eerste twee edities van de Super Bowl wisten te winnen. Lombardi overleed in 1970 aan kanker, maar wordt nog steeds gezien als één van de beste coaches in American football.

New England Patriots

Na de AFC Championship Game van 2014 tussen de New England Patriots en de Indianapolis Colts werden de Patriots en quarterback Tom Brady beschuldigd van het opzettelijk leeg laten lopen van de wedstrijdballen. De Patriots wonnen de wedstrijd overtuigend met 45-7, maar het leeg laten lopen van de wedstrijballen zou de Colts benadeeld hebben.

De NFL schorste Brady voor vier wedstrijden in 2016, maar deze beslissing werd door een federale rechter teruggedraaid. De NFL ging in hoger beroep, waardoor Brady toch nog vier wedstrijden geschorst werd. Hierdoor moesten de Patriots het de eerste vier wedstrijden in 2016 zonder hun sterspeler doen. Iedereen verwachtte een slechte start van de Patriots, maar niks was minder waar. De eerste drie wedstrijden tegen de Arizona Cardinals, Miami Dolphins en Houston Texans werden gewonnen. Het ging pas fout in de vierde wedstrijd tegen de Buffalo Bills. De Patriots kwamen tijdens die wedstrijd niet tot scoren en verloren met 16-0. Tijdens de volgende veertien wedstrijden onder leiding van Brady verloren de Patriots nog maar één keer. Alleen de Seattle Seahawks waren in week 10 met 31-24 te sterk.

Volgens de statistieken hebben de Patriots de beste verdediging in de NFL. Echter hebben de Patriots een relatief makkelijk speelschema gehad en hebben ze maar een enkele keer tegen een offensief sterke tegenstander gespeeld. Naast de sterke verdediging zijn de Patriots al jarenlang één van de beste aanvallende teams in de NFL.

De Patriots staan voor de negende keer in de Super Bowl, een record. Al vier keer eerder wist de nu al legendarische combinatie van coach Bill Belichick en quarterback Tom Brady de Super Bowl te winnen. Indien de Patriots Super Bowl 51 ook weten te winnen komen ze met vijf Super Bowls op gelijke hoogte met de Dallas Cowboys en San Francisco 49ers. De Pittsburgh Steelers staan nog altijd aan kop met maar liefst zes overwinningen.

Atlanta Falcons

De Atlanta Falcons zijn de verassing van dit seizoen. Vorig jaar werden de play-offs niet gehaald en met acht overwinningen en acht nederlagen eindigden de Falcons als tweede in de divisie achter de Carolina Panthers. Dit jaar was een heel ander verhaal. Vanaf het begin waren de Falcons dominant en vooral het aanvallende team was niet te stoppen. De Falcons scoren gemiddeld 33.8 punten per wedstrijden. De verdediging is minder goed, maar het aanvallende team maakte gedurende het seizoen veel goed. De divisie werd overtuigend gewonnen en ook tijdens de play-offs waren de Falcons met twee ruime overwinningen de Seattle Seahawks en de Green Bay Packers de baas.

Afgelopen zaterdag tijdens de NFL Honors 2017 viel quarterback Matt Ryan meerdere keren in de prijzen. Zo wist hij de FedEx Air & Ground Player of the Year, AP Offensive Player of the Year en de Most Valuable Player of the Year prijzen binnen te slepen. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Falcons dat ze in de Super Bowl staan. In 1998 wisten ze Super Bowl 33 te halen, maar verloren toen met 33-19 tegen de Denver Broncos. Negentien jaar laten krijgen ze een herkansing, maar spelen tegen een zware tegenstander met heel veel ervaring. Het gaat geen makkelijke klus worden voor de Falcons, maar kansloos zijn ze zeker niet.

Half-time show

De half-time show van de Super Bowl wordt net zo goed bekeken als de wedstrijd zelf. In de beginjaren van de Super Bowl was er nog geen echte half-time show. Toen werden vaak muziekkorpsen ingezet om het publiek te vermaken tijdens de rust. De huidige opzet is in het begin van de jaren negentig ontstaan. Het optreden van Michael Jackson in 1993 was één van de best bekeken shows ooit en na dat jaar wilden artiesten maar al te graag optreden tijdens de Super Bowl half-time show. Vorjg jaar was het Beyonce, die door alleen met donkere vrouwelijke dansers op te treden een duidelijk politieke statement probeerde te maken.

Dit jaar is het de beurt aan Lady Gaga, die vriend en vijand verraste met haar versie van het Amerikaanse volkslied tijdens Super Bowl 50. Ook Lady Gaga is niet onbekend met politieke statements in haar muziek en optredens. Dat ze niks van de huidige president Donald Trump moet hebben en liever Hillary Clinton in het Witte Huis had gezien is ook bekend. Toch heeft ze beloofd om tijdens haar optreden Trump niet rechtstreeks aan te vallen. “Wel is er een duidelijke boodschap over tolerantie en gelijkheid”, aldus Lady Gaga.



Commercials

Ook de reclames tijdens de Super Bowl zijn een belangrijk onderdeel van de dag. De bedragen voor een reclame van ongeveer 30 seconden kunnen oplopen tot maar liefst vijf miljoen dollar. Volkswagen, die enkele jaren geleden nog een ware hit scoorde met hun Star Wars reclame, wordt dit jaar beschuldig van racisme. Natuurlijk is het weer erg overdreven en is weinig mis met de commercial van Volkswagen, maar natuurlijk moet er iets te zeuren zijn.





Ook dit jaar trekken bedrijven alles uit de kast. Zo heeft Microsoft Tom Brady weten te strikken voor hun reclame. Wix, een bedrijf voor het ontwikkelen van websites, heeft Jason Statham en Gal Gadot als hoofdrolspelers. John Malkovich speelt op zijn beurt weer in de reclame van Squarespace, een content management systeem. In ieder geval is er weer genoeg te zien tijdens de Super Bowl!

Uitzending

De Super Bowl begint om 00:30 en duurt ongeveer vijf uur De wedstrijd wordt onder andere uitgezonden op Fox TV met Nederlands commentaar en op Fox Sports met Amerikaans commentaar. Indien Fox geen optie is kan de wedstrijd ook worden bekeken op BBC, Sky Sports of via een betaalde stream via NFL GamePass. Het mooie van GamePass is dat zowel de half-time show als de Amerikaanse reclames in het pakket zitten. Voor mensen die echt niks willen missen is het zeker een aanrader.

Nodig je vrienden uit, zet het eten en drinken klaar en meld je alvast ziek voor morgen! Vergeet ook niet gezellig langs te komen op het forum!