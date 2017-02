Garcia wint in Dubai, Luiten 23ste

Golfer Sergio Garcia heeft de Omega Dubai Desert Classic op zijn naam geschreven. De 37-jarige Spanjaard kwam uit op een totaal van 269 slagen (-19) en bleef zo de Zweed Henrik Stenson met drie slagen voor. De Deen Lasse Jensen en de Brit Tyrrell Hatton werden gedeeld derde met 274 slagen.

Joost Luiten is in Dubai buiten de top twintig geëindigd in het algemeen klassement. De 31-jarige Bleiswijker had 73 slagen nodig in de laatste ronde en kwam uit op een totaal van 283 (-5) en eindigde daarmee op een gedeelde 23e plaats.