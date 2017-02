NBA: Recordzege voor Greg Popovich

In de zomer van 1996 maakte de wereld kennis met de Spice Girls, werd in Nederland de opkomstplicht afgeschaft en bezorgde Oliver Bierhoff Duitsland de Europese voetbaltitel. In de Verenigde Staten kreeg Greg Popovich zijn eerste contract als hoofcoach bij de San Antonio Spurs. Ruim twintig jaar en vijf titels later boekt Popovich zijn 1128e overwinning als coach van de Spurs. Hij passeerde daarmee Jerry Sloan, oud-coach van de Utah Jazz, als meest succesvolle coach bij dezelfde club in de geschiedenis van de NBA.

De Spurs kenden geen genade met de Denver Nuggets en wonnen in eigen huis met 121-97. Zoals gewoonlijk was Kawhi Leonard de beste speler op het veld, maar hij had dit keer weinig speeltijd nodig om het verschil te maken. De veteranen Manu Ginobili en Tony Parker, die samen met coach Popovich voor heel veel Spurszeges hebben gezorgd, eindigden allebei met achttien punten.

De recordzege van Greg Popvich. Bron: YouTube.

De Cleveland Cavaliers boekten in New York een eenvoudige zege op de Knicks. De wedstrijd was een beetje beladen. De vedettes van beide ploegen LeBron James en Carmelo Anthony zijn al sinds de middelbare school vrienden van elkaar. Beide spelers begonnen hun NBA carriere in 2003. De twee spelers hebben de wens uitgesproken om ooit samen in één team te spelen. Anthony ligt de laatste maanden flink onder vuur bij de luidruchtige fans van de Knicks en er wordt in de pers regelmatig gesproken over een deal die Anthony naar de Cavaliers zal sturen.

In Madison Square Garden nam Cleveland al snel een ruime voorsprong. Bij rust stond het 45-64. Dit verschil werd in het derde kwart nog groter. In het vierde kwart kwam New York nog enigszins terug, maar spannend werd de wedstrijd nooit meer, 104-111.

LeBron James eindigde met 32 punten en 10 assists. Hij werd en passant de jongste speler ooit die de kaap van 28.000 punten rondde.

Carmelo Anthony, regelmatig uitgejouwd door zijn eigen fans, kwam tot 17 punten.

De Golden State Warriors boekten in Sacramento een verrassende nederlaag tegen de Kings. In een wedstrijd waarin de emoties bij vlagen hoog opliepen en Warriors-coach Steve Kerr naar de kleedkamer werd gestuurd, waren de Kings in een verlenging met 109-106 te sterk.

DeMarcus Cousins was de grote man bij Sacramento, met 32 punten, 12 rebounds en 9 assists. Ook zijn backup Willie Cauley-Stein kwam tot een voor zijn doen verdienstelijke 14 punten. Hiermee werd weer eens aangetoond dat de centerpositie de zwakke plek van de Warriors is.

Bij Golden State kwam Stephen Curry tot 35 punten na weer een avondje fantastisch schieten. Cury miste in de verlenging echter een eenvoudige lay-up die de Warriors een late voorsprong zou hebben gegeven. Kevin Durant kende een off-night. De voormalig MVP schoot slechts twee op tien en kwam niet verder dan tien punten.

De Miami Heat wonnen voor de tiende keer op rij. Het is na de belabberde seizoensstart van Miami de meest onwaarschijnlijke zegereeks in de NBA dit jaar. De Philadelphia 76ers werden kinderlijk eenvoudig opzij geschoven, 102-125. Hassan Whiteside domineerde onder de basket. In slechts 26 minuten kwam de center van de Miami Heat tot 30 punten en 20 rebounds.

Uitslagen:

Washington Wizards – New Orleans Pelicans 105-91

Atlanta Hawks – Orlando Magic 113-86

Indiana Pacers – Detroit Pistons 105-84

Miami Heat – Philadelphia 76ers 125-102

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 104-111

Utah Jazz – Charlotte Hornets 105-98

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 112-137

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 121-97

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 99-107

Sacramento Kings – Golden State Warriors 109-106 (OT)