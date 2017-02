Verslag UFC Fight Night 104: Bermudez vs Jung Floris_Stempel 05-02-2017 11:04 print

The Korean Zombie is terug, en hoe! Na drie jaar niet in de octagon gestaan te hebben, heeft Jung Chan-sung laten zien dat hij het vechten nog niet verleerd is. Binnen één ronde sloeg hij Dennis Bermudez knock-out. Door een prachtig getimede upper-cut verloor Bermudez kort het bewustzijn en Jung maakte het gevecht daarna perfect af. Scheidsrechter Herb Dean kon niets anders doen dat de wedstrijd in de eerste ronde al na twee minuten en 49 seconden beëindigen.

Bermudez begon agressief aan het gevecht en hij probeerde Jung constant naar de grond te krijgen. Maar Jung verdedigde hierop elke keer weer foutloos. De Zuid Koreaan werd nog wel een keer goed op de kin geraakt en leek hierna aangeslagen, maar Bermudez was niet snel genoeg om hier zijn voordeel uit te halen. Jung herstelde, ontweek daarna een wilde slag van Bermudez en counterde met de beslissende upper-cut. Jung heeft nu vijf van zijn zes gevechten in de UFC gewonnen, zijn enige verlies was tegen kampioen Jose Aldo. Bermudez zakt naar drie verloren partijen, tegenover negen overwinningen in deze divisie.



Interview Korean Zombie en hoogtepunten van het gevecht (Bron: Youtube)

Grasso vs Herrig

Felice Herrig nam het op tegen de nog ongeslagen Alexa Grasso, die haar debuut in de UFC maakte. De populaire Grasso kon het tempo van Herrig niet aan. Elke keer als de Mexicaanse doorkwam met een stoot, counterde Herrig met een combinatie van stoten. Technisch zat het ook nog niet helemaal lekker bij Grasso, want bij elke high-kick opende ze haar verdediging door haar handen te laten zakken. De 32-jarige Lil Buldog kon hiervan duidelijk profiteren. Na drie ronden van elk vijf minuten waren de juryleden het dan ook unaniem met elkaar eens dat Herrig deze partij had gewonnen, haar tweede achtereenvolgende overwinning in haar nog korte carrière in de UFC. De sympathieke Grasso begint haar debuut in de UFC met een verlies en zal sterker terug moeten komen om aan de hoge verwachtingen, die men toch van haar heeft, te voldoen.



Overzicht UFC Fight Night 104 (Foto's: Getty)

Overige uitslagen

James Vick verslaat Abel Trujillo na opgave (D’Arce choke) – ronde 3, 0:49

Volkan Oezdemir verslaat Ovince Saint Preux na jurybesluit (29-28, 28-29, 29-28)

Marcel Fortuna verslaat Anthony Hamilton door knock-out (stoten) – ronde 1, 3:10

Jessica Andrade verslaat Angela Hill na unaniem jurybesluit (30-27, 30-27, 30-27)

Curtis Blaydes verslaat Adam Milstead via technisch knock-out (blessure) – ronde 2, 0:59

Chas Skelly verslaat Chris Gruetzemacher na opgave (rear-naked choke) – ronde 2, 2:01

Ricardo Lucas Ramos verslaat Michinori Tanaka na unaniem jurybesluit (29-28, 30-27, 29-28)

Tecia Torres verslaat Bec Rawlings na unaniem jurybesluit (30-27, 30-27, 30-27)

Niko Price verslaat Alex Morono door knock-out (stoten) – ronde 2, 5:00

Khalil Rountree verslaat Daniel Jolly door knock-out (knie) – ronde 1, 0:52

Overige bonussen

Jung Chan-sung, Marcel Fortuna, Jessica Andrade en Jessica Hill verdienden elk een extra 50.000 dollar met hun indrukwekkende optreden tijdens dit gala (Performance of the Night).