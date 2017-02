Politieke partijen zien een kwart miljoen laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking over het hoofd doordat verkiezingsprogramma's voor deze groepen onbegrijpelijk zijn. Het College voor de Rechten van de Mens roept partijen op om de vijf belangrijkste standpunten in eenvoudige taal op te schrijven.

"Toegang tot begrijpelijke (digitale) informatie is voor mensen met een beperking van groot belang om hun kiesrecht te kunnen uitoefenen. Ook andere burgers verkiezen eenvoudige taal boven gebruik van jargon en lange teksten", stelt het College.

De stichting Lezen en Schrijven sluit zich daarbij aan. "Grote groepen vallen nu buiten de boot omdat ze niet goed geïnformeerd worden. Laaggeletterden kunnen geen goede keuze maken, ze haken af met stemmen", zegt een woordvoerster.

Volgens het College zou Nederland een voorbeeld aan Duitsland moeten nemen. Daar hebben verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma's al in eenvoudige taal opgeschreven. In Nederland hebben alleen D66 en de ChristenUnie speciale verkiezingsprogramma's voor laaggeletterden. "Dat is al wel een verbetering, maar het is nog niet goed genoeg", meent de zegsvrouw van Lezen en Schrijven. Om mensen die niet goed kunnen lezen te helpen heeft de stichting een speciale verkiezingskrant in 'gewone taal' gemaakt.



'Politiek ziet laaggeletterden over het hoofd' (Foto: ANP)