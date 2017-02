Nederland tegen Bosnië in Davis Cup

Nederland tegen BosniŽ in Davis Cup heywoodu 05-02-2017 07:48 print

De Nederlandse tennissers staan in april in de Davis Cup tegenover Bosnië en Herzegovina. Dat land won in de eerste ronde van Groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone zonder al te veel problemen van Polen.

Het duel in het Bosnische Zenica is nog niet voorbij, maar na drie wedstrijden staan de Bosniërs met 3-0 voor en dus kan Polen ook met twee zeges zondag niks meer terugdoen. De ploeg van de nieuwe captain Paul Haarhuis had in de eerste ronde een bye en hoefde dus niet in actie te komen.

Van 7 tot en met 9 april strijden de twee landen in Bosnië om een plekje in de wereldgroep van volgend jaar.