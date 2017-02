Chili heeft de enorme natuurbranden die de afgelopen twee weken woedden, onder controle. President Michelle Bachelet meldde dat er zaterdag geen nieuwe brandhaarden meer bij zijn gekomen en dat de noodtoestand wordt opgeheven.

Door de branden in het midden van het land zijn zeker elf mensen om het leven gekomen en 1610 huizen in de as gelegd. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.

Het land wordt al maanden door natuurbranden geteisterd. Sinds juli vorig jaar is daardoor meer dan 5860 vierkante kilometer droog bos en grasland afgebrand. Alleen al sinds begin dit jaar ging 3700 vierkante kilometer in vlammen op.



Chili heeft branden onder controle (Foto: ANP)