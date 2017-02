Oude schaatstijden herleven in mythisch Medeo met tien kilometer heywoodu 04-02-2017 21:34 print

Het schaatsen op de Winteruniversiade in Almaty heeft al de nodige prachtige beelden opgeleverd. Het toernooi wordt afgewerkt op de legendarische buitenbaan van Medeo, waar tot halverwege de jaren '80 meer dan honderd wereldrecords werden gereden.

Zaterdag was het weer raak, want het sneeuwde en dat deed het goed ook. Tijdens de tien kilometer bij de mannen kwam het met bakken uit de hemel en dus werden we getrakteerd op beelden die de kijker deden denken alsof iemand een filmpje uit de tijd van Ard en Keessie opgezet had. Een dikke laag sneeuw verzamelde zich op en rond het ijs, waar de Pool Daniel Tylka als een alpineskiër doorheen gleed. Vrijwilligers werkten zich het zweet in de bilnaad door ook gedurende de ritten als een malle te vegen en sneeuw te schuiven, om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden.

De wedstrijd kende met acht ritten niet extreem veel deelnemers, maar doordat er vaak gedweild moest worden duurde het allemaal erg lang. De Fransman Thomas Meline en de Rus Mikhail Starostin openden het bal met tijden die maar net onder de 15:30 minuten bleven - een halve eeuw geleden zou het goed zijn geweest voor een wereldrecord. In de laatste paar ritten begon het weer wat op te klaren en viel er minder sneeuw, terwijl ook de gereden tijden flink naar beneden gingen. Pas na ruim meer dan drie uur kon er gehuldigd worden.

Prachtige beelden van de tien kilometer in Medeo op zaterdag (Bron: YouTube)

Vooraf was er maar één duidelijke topfavoriet en dat was de Italiaan Davide Ghiotto, winnaar van het goud op de vijf kilometer en in de World Cup dit seizoen al bij vlagen indrukwekkend op de lange afstanden. Hij maakte zijn status volledig waar, zette de Oostenrijker Linus Heidegger op een rondje en kwam na 13:48,12 minuten veruit als snelste over de finish. Daarmee dook hij overigens ver onder het baanrecord dat nog uit de tijd stamde waarin op Medeo mythische records gereden werden. Met 14:21,51 reed Igor Malkov in maart 1984 namens de Sovjet-Unie een wereldrecord en tot zaterdag zou nooit iemand sneller tien kilometer afleggen op het Kazachse ijs. Masahito Obayashi uit Japan pakte zilver en brons was er voor de Zuid-Koreaan Moon Hyun-wong, maar beiden gaven meer dan 35 seconden toe op Ghiotto.

Aleksandra Kachurkina had eerder al de 1000 meter bij de vrouwen gewonnen. De Russische was met 1:19,10 minuten 0,09 seconde sneller dan de Zuid-Koreaanse Kim Hyun-yung. Yekaterina Aydova bezorgde het thuispubliek wat te juichen door zilver te pakken. Met 1:21,30 werd Avelina Hijlkema op plek acht de beste Nederlandse, voor Dione Voskamp (13e), Ariane Smit (19e) en Sanne Westerveld (23e).