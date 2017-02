Meisjes belanden met brommobiel in water Harry 04-02-2017 20:22 print

Twee meisjes van twaalf en zestien jaar zijn zaterdag in Zeewolde met een brommobiel in het water beland. Volgens de politie is het twaalfjarige meisje ernstig gewond geraakt. Het andere meisje liep onderkoelingsverschijnselen op. Beiden werden met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de Winkelweg. De politie onderzoekt hoe de meisjes met de brommobiel in het water terecht zijn gekomen en vraagt getuigen zich te melden.



Meisjes belanden met brommobiel in water (Foto: ANP)