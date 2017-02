Putintseva slaat zich naar eerste WTA-finale heywoodu 04-02-2017 20:14 print

Tennisster Yulia Putintseva heeft zich voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. De 22-jarige Kazachse rekende in Sint Petersburg in de halve finales af met Dominika Cibulkova.

Cibulkova, de mondiale nummer vijf, begon nog prima en won de eerste set van de nummer 34 van de wereldranglijst. Putintseva kwam echter sterk terug en via twee breaks in de derde set sleepte ze de wedstrijd naar zich toe: 3-6, 6-4, 6-4. Met Cibulkova schakelde Putintseva de nummer twee van de plaatsingslijst uit, nadat ze in de kwartfinales nummer drie Svetlana Kuznetsova naar huis sloeg.

Putintseva neemt het zondag op tegen Kristina Mladenovic (WTA-51). De Française had wat moeite met de pas 19-jarige Russische Natalia Vikhlyantseva, die in de kwartfinales voor een stunt zorgde door Simona Halep (WTA-4) uit te schakelen. Mladenovic stond de eerste set af aan de mondiale nummer 115, maar de tweede en derde set waren een snelle prooi voor de Française, die haar vierde WTA-finale in het enkelspel gaat spelen: 4-6, 6-2, 6-2.