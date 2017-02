UFC-vechter doet Street Fighter

UFC-vechter Angela “Overkill” Hill is een groot fan van Street Fighter’s kickboxer Sagat en wil dat de wereld tonen. Bij de weging voor haar gevecht tegen Jessica “Bate Estaca" Andrade kwam ze met de karakteristieke ooglap en deed zijn bekende bewegingen. Het gevecht zelf in de strawweight-klasse (tot 52 kilo) vindt later plaats.