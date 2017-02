'Buffon (39) kan na WK 2018 nog door' Redactie 04-02-2017 23:45 print

Gianluigi Buffon is inmiddels 39 jaar oud, maar wil nog niks weten van stoppen. De doelman heeft het WK van 2018 als doel, maar kan volgens zijn zaakwaarnemer langer door.

De Italiaan vierde afgelopen maand zijn 39ste verjaardag, maar laat nog altijd zien geweldig te kunnen keepen. Buffon heeft nog een contract tot het einde van volgend seizoen, maar dat betekent niet dat hij vervolgens een punt achter zijn carrière zal zetten.

Buffon wil schitteren op het WK van 2018 en de kans is aanwezig dat hij ook daarna actief zal blijven. "Hij wil het WK van 2018 in Rusland halen", vertelde zijn zaakwaarnemer, Silvano Martina, tegenover Rai Sport. "Maar als je naar zijn huidige vorm kijkt en naar de manier waarop hij van voetbal houdt, dan is het mogelijk dat hij na het WK door zal gaan."

Mocht Buffon een punt achter zijn carrière zetten, dan hebben de Italianen al een vervanger: Gianluigi Donnarumma. Het zeventienjarige talent stond al twee keer onder de lat bij de nationale ploeg en is een vaste waarde voor AC Milan.

Martina verwacht niet dat Donnarumma ooit de overstap naar Juventus zal maken. "Het is niet makkelijk om een speler weg te halen bij een grote club als Milan. Hij heeft veel liefde voor Milan en ik verwacht niet dat hij zal vertrekken."