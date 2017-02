El Ahmadi klaar voor Twente: "Als bezetenen getraind" Redactie 04-02-2017 22:45 print

Karim El Ahmadi kan komend weekend voor het eerst sinds 17 december weer minuten maken voor Feyenoord. De middenvelder keerde fit terug van de Afrika Cup.

De afgelopen weken was El Ahmadi met Marokko actief op de Afrika Cup. Met zijn land schopte hij het tot de kwartfinale, waarin het door Egypte met 1-0 werd uitgeschakeld. Inmiddels is de middenvelder weer terug bij Feyenoord en is hij in staat om komend weekend in actie te komen.

"Ik ben alleen maar afgevallen. Het was een combinatie van warmte, zware wedstrijden en keihard trainen", vertelde El Ahmadi tegenover De Telegraaf. "Tijdens het trainingskamp in Dubai hebben we twee keer per dag als bezetenen getraind. In Gabon, waar het toernooi plaatsvond, trainden we stevig door tussen de wedstrijden."

Hierdoor is El Ahmadi fit genoeg om komend weekend in actie te komen. Tijdens de Afrika Cup maakte hij zich geen zorgen over Feyenoord. "Ik had een groot vertrouwen in onze groep. Ik keek wel voortdurend op mijn telefoon om de stand te zien tijdens wedstrijden."

"Later keek ik de samenvatting via internet. We hebben een stabiele groep en ik wist dat het goed zou gaan. De bekeruitschakeling betreur ik. Als we Vitesse hadden verslagen hadden, dan hadden we een grote kans om de beker te pakken. Nu gaan we volledig voor het kampioenschap. Het leeft enorm en ik ben ook niet verbaasd dat er niemand een transfer heeft gemaakt", aldus El Ahmadi.