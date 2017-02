Schoofs naar ITF-finale in Glasgow

Tennisster Bibiane Schoofs heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in Glasgow. De speelster uit Ede versloeg in de halve finale de Belgische Kimberley Zimmermann in twee sets. De setstanden waren 6-3 en 6-2.

Schoofs bereikte voor het eerst sinds juli vorig jaar de finale van een ITF-toernooi. Toen won ze het futuretoernooi van Amstelveen. Op weg naar de ze onder andere van Arantxa Rus, die als eerste geplaatst was in Glasgow. Schoofs is momenteel de nummer 463 van de wereld. Ze won in haar loopbaan in totaal zeven ITF-toernooien.

In de finale neemt de 28-jarige Nederlandse het op tegen de Petra Krejsova. De als achtste geplaatste Tsjechische won in de halve finale van de als derde geplaatste Julia Wachaczyk: 4-6, 6-4 en 6-0.