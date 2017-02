Uitslagen Jupiler League - Cambuur voorbij Helmond Sport

Na elke speelronde komt FOK!sport met een overzicht van de gespeelde wedstrijden en de 'westrijd van de week'. Deze week is dat SC Cambuur tegen Helmond Sport. SC Cambuur staat zevende in de Jupiler League, een plaatsje onder Helmond sport. Bij winst van Cambuur, dat thuis speelt zullen zij Helmond sport voorbij gaan.

De clubs zijn elkaar 31 maal tegen gekomen, negen keer won Helmond Sport, vijftien keer trok SC Cambuur aan het langste eind. Er werd zeven keer gelijk gespeeld. De laatste ontmoeting eerder dit seizoen bij Helmond Sport werd verloren met 1-0. Trainer Spike Hulshof zei de dag voor de wedstrijd dat er veel zieken zijn. Op de laatste dag van de transfermarkt heeft SC Cambuur zich dan ook versterkt met Jurjan Mannes. Wel heeft hij een goed gevoel over de wedstrijd. "Als ik naar onszelf kijk zie ik dat we veel vertrouwen hebben. Zeker na vorige week, dat was natuurlijk geweldig voor iedereen. Wij willen zoals altijd de bal hebben en direct druk zetten als dat niet het geval is. Tegen Dordrecht deden we dat al een helft heel goed, nu moet dat twee keer 45 minuten."

Al na 83 seconden lag de bal in het net, Jordy van Deelen schoot van dichtbij raak op aangeven van Stefano Lilipaly. Het combineren was indrukwekkend waardoor dit al snel verdiend was. Tarik Tissadouli had de score kunnen verdubbelen, maar de doelman van Helmond Sport wist dit te voorkomen. Op slag van rust had Helmond Sport de kans op de 1-1, wat tegen de verhoudingen op het veld in zou zijn. Echter bleven de verhoudingen in stand en spel gelijk. Cambuur en Helmond Sport gingen met een stand van 1-0 de kleedkamer in voor de rust.

De rust bleek Cambuur niet heel goed gedaan te hebben, zij wisten de kansen niet uit te spelen. Mopperen mocht Helmond Sport helemaal niet, nadat een overtreding met geel werd bestraft wat eigenlijk rood zou moeten zijn. Cambuur reageerde op het niet afmaken van de kansen met een wissel waardoor de rechtsback gevaarlijk kon worden. Mede door onoplettendheid van Helmond Sport resulteerde dit in de 2-0, Lilipaly schoot raak. Tegen het eind van de wedstrijd werd er nog een penalty gegeven aan Cambuur, deze werd niet benut. Toch werd het nog 3-0, Jamiro Monteiro legde de bal in het net op aangeven van Lilipaly.



Hoefdraad in actie tussen Thomassen en Koesveld (Foto: ProShots/Henk Jan Dijks)

Uitslagen overige wedstrijden FC Dordrecht 2 - 2 Fortuna Sittard MVV Maastricht 0 - 0 Achilles'29 FC Emmen 3 - 1 FC Volendam FC Den Bosch 2 - 1 NAC Breda SC Cambuur 3 - 0 Helmond Sport VVV-Venlo 4 - 1 De Graafschap FC Eindhoven 4 - 1 Almere City FC Telstar 3 - 1 FC Oss Jong Ajax 4 - 1 RKC Waalwijk Jong FC Utrecht 0 - 2 Jong PSV



Stand na 23 speelronden (Bron: NOS/Teletekst)