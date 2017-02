Repsol Honda presenteert MotoGP-machine 2017

Het MotoGP-team Repsol Honda heeft in Jakarta officieel de motor aan de wereld getoond waar dit jaar mee om de wereldtitel gestreden gaat worden. Marc Marquez en Dani Pedrosa trokken het doek van de RC213V, waar ze dit jaar op mogen rijden.

De presentatie komt aan het einde van een driedaagse testweek op het circuit van Sepang in Maleisië, waar Marquez ondanks wat technische problemen met de machine tot de derde tijd kwam. Het doel voor 2017 is uiteraard duidelijk: "We gaan hard werken en gaan natuurlijk weer voor de titel vechten", aldus Marquez, die vorig jaar na 2013 en 2014 zijn derde wereldtitel veroverde.

Teamgenoot Pedrosa hoopt met name dat hij een seizoen zonder problemen kan draaien. "Ik hoop op een seizoen zonder blessures en als dat lukt hoop ik natuurlijk in elke race om de overwinning mee te kunnen doen en om de wereldtitel te kunnen vechten", aldus de Spanjaard.