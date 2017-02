Langlaufster Kowalczyk boekt eerste zege sinds Spelen Sochi heywoodu 04-02-2017 08:00 print

Langlaufster Justyna Kowalczyk heeft eindelijk weer eens een serieuze zege binnen. De Poolse viervoudig World Cup-kampioene zegevierde na haar goud op de 10 kilometer klassiek tijdens de Spelen van Sochi alleen nog maar in kleinere wedstrijden, zoals een marathon in het Argentijnse Ushuaia.

Het World Cup-circus is deze week neergestreken in Pyeongchang, waar de loipes voor de Olympische Spelen van volgend jaar voor het eerst een serieuze competitie mogen verwelkomen. Zaterdag stond de skiatlon op het programma, waarbij de dames eerst 7,5 kilometer in klassieke stijl en vervolgens 7,5 kilometer in vrije stijl afleggen. Lang niet alle toppers zijn overigens naar het Verre Oosten afgereisd: toplanden als Noorwegen, Zweden en Finland staan met een C-team aan de start.

Dat Kowalczyk er zin in had was al heel snel duidelijk. De specialiste in de klassieke stijl ging er na een paar meter al vandoor en bouwde haar voorsprong uit tot bijna een minuut bij de skiwissel - voor de verschillende stijlen worden verschillende ski's gebruikt. Niemand kwam ook meer in de buurt en dus kon de Poolse zegevieren. Elizabeth Stephen, specialiste op de vrije stijl, kende een sterk tweede deel en de Amerikaanse eindigde als tweede. De derde plek was er voor de 36-jarige Japanse Masako Ishida, die na Trondheim 2009 voor de tweede keer in haar 16-jarige World Cup-carrière het podium mocht beklimmen.