Tapijtlegger is Van Gerwen als eerste sinds oktober de baas

Darter Michael van Gerwen is voor het eerst sinds 16 oktober verslagen. Destijds ging hij op het Euro Tour-toernooi in Duitsland onderuit tegen Daryl Gurney, vrijdag verloor hij al vroeg in het eerste kwalificatietoernooi van de UK Open.

De wereldkampioen won in de tweede ronde nog van Mick Todd nadat hij in ronde één een bye had, maar in de derde ronde bleek Ritchie Edhouse zowaar te sterk. De 33-jarige tapijtlegger, ruimschoots buiten de mondiale top-100, won met 6-5 en boekte de grootste overwinning uit zijn carrière. Hij was er overigens dusdanig van ondersteboven dat hij in de volgende ronde alsnog uitgeschakeld werd door de Ier William O'Connor.

Het eerste van zes kwalificatietoernooien werd gewonnen door de Schot Peter Wright. Hij rekende in de finale af met Adrian Lewis. De twee hadden Peter Hudson en Ricky Evans in de halve finales uitgeschakeld, nadat Hudson in de kwartfinales Benito van de Pas de baas bleek. Naast Van de Pas kwamen alleen Jelle Klaasen en Raymond van Barneveld tot de laatste zestien. Klaasen ging daarin onderuit tegen Kyle Anderson, Barney verloor van Lewis.

De uitschakeling van Van Gerwen is voor de Brabander overigens geen enkele reden tot paniek. Er zijn zes kwalificatietoernooien voor de UK Open, waar een ranglijst van opgemaakt wordt. Zo levert toernooiwinst 10.000 pond op, maar krijgt je voor uitschakeling in de derde ronde ook nog 250 pond. De top-96 mag zich vervolgens opmaken voor het hoofdtoernooi van de UK Open, vorig jaar uiteraard gewonnen door Van Gerwen.