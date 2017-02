Rechter schort inreisverbod op, Witte Huis boos

Een Amerikaanse federale rechter in Seattle heeft vrijdag (lokale tijd) het inreisverbod voor reizigers uit een aantal landen tijdelijk opgeschort. Het gerechtelijke bevel betekent een grote uitdaging voor president Donald Trump, die vorige week een presidentieel decreet ondertekende dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië toegang tot de VS ontzegt.

De inreisbeperking voor de VS kan volgens de rechter direct worden opgeheven. De zaak was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. De rechter in Seattle maakte duidelijk dat de staten het recht hebben dit soort federale maatregelen aan te vechten. Hij stelde expliciet dat het tegenhouden van Syrische vluchtelingen ongrondwettelijk is.

De weg voor Democratische aanklagers om de Amerikaanse regering ook in andere zaken voor het gerecht te slepen lijkt daarmee open te liggen. "Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet", zei Bob Ferguson, aanklager voor de staat Washington.

Naar verwachting zal de Amerikaanse regering beroep aantekenen tegen de uitspraak. Het Witte Huis heeft evenwel nog geen reactie gegeven. Luchtvaartmaatschappijen maken al wel aanstalten om de beperkingen op te heffen.

Update 04.16 uur

Het Witte Huis heeft gepikeerd gereageerd, meldt CNN. De regering laat weten dat het onmiddelijk om een nooduitspraak zal vragen om het "schandalige" oordeel van de rechter teniet te doen en het inreisverbod te herstellen. De president heeft volgens woordvoerder Sean Spicer het recht om de veiligheid van de VS te waarborgen met dergelijke grensbeperkingen.

Update 04.31 uur

In een nieuwe versie van de regeringsreactie is besloten om het woord 'schandalig' toch maar te schrappen. Het Witte Huis zegt nu dat er "zo spoedig mogelijk" om een herziening zal worden verzocht. Het is echter onduidelijk wanneer, er wordt niet verwacht dat dit meteen gebeurt.

De opschorting is een klap voor Trumps topadviseur en voormalig campagneleider Steve Bannon. Die bedacht de maatregel en bereidde deze in het geheim voor. Normaliter had het aan de minister van Justitie moeten worden voorgelegd maar dit werd verzuimd. Toen zij vervolgens weigerde het inreisverbod voor de rechter te verdedigen werd ze door Trump ontslagen.



Rechter schort inreisverbod op, Witte Huis boos (Foto: ANP)