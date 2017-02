Witte Huis onderzoekt lekken gesprekken Trump Redactie 04-02-2017 03:42 print

Het Witte Huis onderzoekt hoe enkele gênante details uit de recente telefoongesprekken tussen president Donald Trump en de leiders van Mexico en Australië naar de pers zijn gelekt. Dat zegt Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer in een interview met het Amerikaanse Fox News, dat zaterdag wordt uitgezonden.

"De president neemt deze lekken erg serieus", aldus Spicer. Trump kapte een telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull af na een felle woordenstrijd. Die ontstond toen Trump duidelijk maakte niet van zins te zijn vluchtelingen van Australië over te nemen, zoals door zijn voorganger Barack Obama was toegezegd. Het nieuws van dit gesprek kwam naar buiten via The Washington Post.

Tijdens een gesprek met zijn Mexicaanse ambtsgenoot Enrique Peña Nieto dreigde Trump Amerikaanse militairen naar Mexico te sturen om af te rekenen met de lokale drugskartels. Volgens het Witte Huis was die opmerking echter niet serieus bedoeld.



Witte Huis onderzoekt lekken gesprekken Trump (Foto: ANP)