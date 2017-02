Drie steden gaan voor Olympische Spelen 2024 heywoodu 03-02-2017 23:04 print

De Olympische Zomerspelen van 2024 worden gehouden in Los Angeles, Boedapest of Parijs. Het Internationaal Olympisch Comité maakte vrijdag bekend dat de drie steden zijn toegelaten tot de derde en laatste fase van het biedingsproces.

Een evaluatiecomité van het IOC zal de steden in de komende maanden gaan bezoeken. In april is Los Angeles aan de beurt, halverwege mei volgen Boedapest en tot slot Parijs. Onder voorzitter Frankie Fredericks, de Namibische ex-topsprinter, wordt vervolgens een rapport opgemaakt voor alle leden van het IOC.

In het Peruviaanse Lima wordt uiteindelijk op 13 september van dit jaar bepaald welke stad de Spelen mag gaan organiseren. In 2020 is Tokyo de gastheer van de Zomerspelen.