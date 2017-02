Een 39-jarige man uit Hoorn die een 37-jarige vrouw vorig jaar twee maanden gevangen hield, chanteerde, zwaar mishandelde en gebruikte als seksslavin, moet daarvoor twaalf jaar de gevangenis in. Dit bepaalde de rechtbank in Alkmaar vrijdag. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden.

Volgens de rechtbank staat vast dat de 39-jarige Mustapha el N. de vrouw uithongerde, stelselmatig en op mensonterende wijze mishandelde, verkrachtte, bedreigde en vernederde. Dat dit grotendeels in haar eigen woning gebeurde, noemde de rechtbank ,,extra indringend'. Het OM had El N. twee weken geleden al omschreven als berekenend en sadistisch. De vrouw had hem eind 2015 leren kennen via een datingsite.

Volgens de rechtbank was de vrouw een willekeurig slachtoffer en was El N. slechts op haar bezittingen uit. Hij begon zonder dat ze het wist filmopnamen te maken als ze seks hadden en dreigde al snel die openbaar te maken als ze niet betaalde. ,,Ze gaf hem 5000 euro in de hoop van hem af te zijn, maar het was het begin van een nachtmerrie die zeven weken zou duren", zei de rechtbank.

In die periode plukte El N. de vrouw niet alleen financieel volledig kaal, hij diende haar grote hoeveelheden alcohol en harddrugs toe, drukte sigaretten op haar uit en dwong haar zijn urine te drinken en zijn ontlasting te eten. Als ze niet gehoorzaamde, werd ze met een vuurwapen beschoten. Eind februari vorig jaar ontsnapte ze en meldde ze zich bij het ziekenhuis. Haar leverwaarden waren op dat moment zo slecht, dat het ,,een geluk" is dat de vrouw niet is overleden, aldus de rechtbank.



Hoornse 'sadist' krijgt 12 jaar celstraf (Foto: ANP)