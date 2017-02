Fans Rayo jagen 'neonazi' Zozulya op dag één weer weg heywoodu 03-02-2017 10:50 print

Voor voetballer Roman Zozulya zit zijn avontuur bij het Spaanse Rayo Vallecano er na één dag weer op. De Oekraïner werd door Real Betis verhuurd aan tweededivisionist Rayo, maar de fans hadden daar bijzonder weinig zin in.

Zozulya is namelijk nogal groot fan van Right Sector, een extreemrechtse Oekraïnse, radicaal christelijke paramilitaire groepering - je kent het wel, 'homoseksuelen zijn gestuurd door Satan, fatsoenlijke mensenrechten zijn niet zo boeiend en abortus is des duivels', dat soort werk. Buiten dat ook het gros van de wat gematigde mensen hier niet bepaald vrolijk van wordt valt het bij de fans van Rayo al helemaal verkeerd, aangezien men daar juist aan de compleet andere kant van het politieke spectrum zit.

Ondanks wat tegengeluid vanuit de fans besloot de club toch om Zozulya te huren van Betis, maar de fans waren er nog niet klaar mee. Bij de eerste training protesteerden de fans en was onder meer een spandoek te lezen waar de Oekraïner dringend verzocht werd de club weer te verlaten: "Vallecas is geen plek voor nazi's, oprotten".

Miguel Torrecilla, de directeur van Betis, liet weten dat in overleg is besloten om het contract maar weer in te trekken en Zozulya terug te halen. "We moeten onze speler in bescherming nemen", klonk het. Volgens de directeur is zijn speler aangeslagen door de situatie. Hij had vooraf nog een brief geschreven voor de fans van Rayo, maar daar heeft hij weinig aan gehad. Het hele gedoe is sowieso vervelend voor Zozulya, want nu de transfermarkt gesloten is mag hij de rest van het seizoen ook niet meer voor Betis spelen.