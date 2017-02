Meer content na release voor For Honor Pheno 03-02-2017 07:37 print

Ubisoft heeft meer details over de seizoenspas en extra content dat For Honor zal krijgen na release. De For Honor Season Pass geeft recht op één week eerdere toegang tot zes gloednieuwe Helden, plus extra in-game items en 30 dagen Kampioenenstatus, wat spelers meer XP en buit oplevert. Andere post-launch content, waaronder nieuwe mappen, modi en uitrusting, wordt gratis aangeboden aan alle spelers.

De For Honor Season Pass is onderdeel van de Gold Edition, maar kan ook apart aangeschaft worden. De For Honor Season Pass bevat:

Eén week eerdere toegang tot zes gloednieuwe Helden

Zes elite-outfits om de nieuwe helden mee aan te passen

Day One War Pack:

Een exclusief zonnestraaleffect op emotes voor alle Helden



Drie exclusieve omlijningen voor je embleem



Drie scavenger kisten om extra uitrustingen vrij te spelen



30 dagen Kampioenenstatus wat zorgt voor XP boosts bij vrienden, meer XP via crafting en extra buit na elk gevecht

Alle Season Pass content, behalve de zes post-launch Helden en hun elite-outfits, is meteen beschikbaar vanaf release. De nieuwe Helden worden verspreid uitgebracht over drie Seizoenen en worden per twee beschikbaar gesteld, steeds aan het begin van een nieuw Faction War seizoen. Faction War is de cross-platform metagame die de oorlog tussen de facties steeds doet evolueren in de wereld van For Honor. Na de exclusieve periode voor Season Pass-bezitters, kunnen deze Helden ook vrijgespeeld worden met Staal, de in-game valuta van de game die spelers krijgen na het voltooien van gevechten en uitdagingen. De overige post-launch content wordt gratis aangeboden aan alle spelers en bevat onder andere nieuwe mappen, modi en uitrustingen.

For Honor is vanaf 14 februari 2017 verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.