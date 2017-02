Topskiester kampte met praktisch probleem

Skiester Julia Mancuso is verrassend opgeroepen voor het wereldkampioenschap alpineskiën in Davos (6 tot en met 19 februari). De mooie Amerikaanse bereidt zich in het Zwitserse Davos voor op de titelstrijd, maar kreeg te maken met een praktisch probleem, want ze zocht iemand die de was voor haar kan doen.

De gewezen topskiester heeft na haar heupoperatie twee jaar lang niet deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden. Nu ze in Zwitserland op de piste traint liep ze tegen het wasprobleem aan, zo liet ze op Twitter weten. "Ik moet de nodige dingen wassen, maar dat kost hier per stuk 10 Zwitserse Franken (9,30 euro, red.). Zijn er nog andere suggesties dan de badkuip?"

Inmiddels heeft zich een vrijwilliger gemeld na deze ietwat vreemde oproep.

Hi! To my Swiss friends in Davos! I need to do laundry and all I can find is 10chf per peice. Any suggestions besides my bath tub?? ?