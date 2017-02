'GP2 Series wordt Formule 2'

De GP2 Series zal in de nabije toekomst hernoemd gaan worden naar de Formule 2, zo meldt Autosport. Alles hangt hierbij af van de onderhandelingen tussen Liberty Media, dat de commerciële rechten in de Formule 1 bezit en autosportfederatie FIA.

De GP2 en de GP3 Series gelden als opstapklasses richting de Formule 1 en worden sinds 2007 onder de paraplu van de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 georganiseerd. Er liepen onderhandelingen om de GP2 om te dopen naar F2. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone wilde dit niet, maar onder de nieuwe eigenaar Liberty Media lijkt het spoedig te lukken.

Bronnen melden aan Autosport dat de kans vijftig procent of meer is dat het dit jaar geregeld kan zijn. Het seizoen begint half april in Bahrein, dus voor die tijd zou het voor elkaar moeten zijn. Op 9 maart is er een vergadering van de World Motor Sport Council waar het voorstel ter tafel zal komen.