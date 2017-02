Doping teamgenoten kost Russische olympisch goud en dubbel zilver heywoodu 02-02-2017 08:46 print

'Van je teamgenoten moet je het hebben', zal Yuliya Gushchina woensdag gedacht hebben. De Russische atlete hoorde dat Antonina Krivoshapka bij hertesten van tijdens de Olympische Spelen in 2012 afgenomen stalen positief bevonden werd op het gebruik van steroïden en dat kost ook Gushchina een medaille.

De positieve test van Krivoshapka betekent namelijk dat Rusland het op de 4x400 meter gewonnen olympisch zilver van 2012 in moet leveren. Gushchina maakte ook deel uit van die ploeg en is haar medaille dus ook kwijt en dat is niet voor het eerst. In 2008 maakte Gushchina in Beijing ook al deel uit van de zilveren ploeg op de 4x400 meter, maar ook die medaille raakte ze in de afgelopen maanden kwijt, dit keer door een positieve test van teamgenote Tatyana Firova.

Tot overmaat van ramp zat Gushchina ook in de Russische ploeg die goud won op de 4x100 meter in Beijing en, je raadt het al, ook die medaille is ze kwijt. In dit geval was het Yuliya Chermoshanskaya die bij hertesten twee verboden middelen gebruikt bleek te hebben. Het betekende dat het goud van Rusland geschrapt werd en dat België afgelopen najaar uitgeroepen werd tot olympisch kampioen.

Guschina zelf is overigens geenszins van plan haar medaille van de 4x400 meter in Londen terug te geven. "Die medaille geef ik niet terug! Ik heb er niet eens serieus over nagedacht. Ik ben in verwachting van mijn tweede kind en ben met heel andere zaken in het leven bezig. Met de zaken op juridisch gebied heb ik me niet bemoeid en ik heb geen idee wat de andere meiden gaan beslissen over het teruggeven van de medailles, maar ik hoop dat alles nog goed gaat komen", sprak ze in Russische media.

Guschina heeft zelf nog nooit een positief plasje ingeleverd, wat gezien de omstandigheden in de Russische atletiek uiteraard niet betekent dat ze wél schoon was.